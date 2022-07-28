Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı tepki topladı!

Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e 2-1 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı büyük tepki çekti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 yenilirken, sarı-lacivertli tribünlerde yapılan Vladimir Putin tezahüratı çok konuşuldu.

Konuya ilişkin paylaşımda bulunan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "UEFA icra kurulu acil koduyla telekonferansla toplandı. Maçın gözlemci ve temsilcisi ile görüştüler. Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak." ifadelerini kullandı.

UEFA Başkanı Ceferin'e büyük baskı olduğunu belirten Çakar ayrıca, "Avrupa ülke liderlerine göre 'Putin tezahüratı' tüm zamanların en vahim tezahüratı olarak değerlendiriliyor" dedi.



