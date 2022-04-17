Fenerbahçe'ye yenilen Göztepe'de durum vahim!

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Göztepe haftayı 19. sıradan tamamladı

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Serdar Aziz ve 83'üncü dakikada penaltıdan Arda Güler kaydetti.

Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Fenerbahçe, lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 11'e düşürdü. Göztepe ise haftayı 27 puanla 19'uncu sırada tamamladı.

4'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

18'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Halil'in pasıyla ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Soner, arka direğe doğru ortasını yaptı. Topla buluşan Moubandje'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay iki hamlede kontrol etti.

20'nci dakikada Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortayı savunma uzaklaştıramadı. Ceza sahası yayı çizgisinin içinde topla buluşan Zajc'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. VAR kontrolünün ardından Rossi, ofsaytta olduğu için gol iptal edildi.

41'inci dakikada Göztepe tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı topla buluşan Halil, pasını ceza sahası yayı önündeki Soner'e verdi. Soner'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Tijanic'in rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Altay, ayağıyla kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

60'ıncı dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Berkan Emir'in attığı ara pas ile ceza sahası içerisine giren Tijanic, pasını yerden Halil'e verdi. Bu oyuncunun penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı.

82'nci dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Arda Güler, ceza sahası içerisi sol kanattan arka direkte hareketlenen Rossi'ye pasını çıkardı. Rossi, Moubandje'ın müdahalesi ile topa dokunamadı. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı ile pozisyonu inceleyen hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi. Moubandje, bu hareketinin ardından 2'nci sarı kartını gördü ve kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Arda Güler, meşin yuvarlak ile kaleciyi farklı köşelere yolladı: 2-0.

86'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında topla birlikte ceza sahası içerisine giren Osayi-Samuel pasını penaltı noktası önündeki Arda'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

90+4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Rossi, arka direkteki Ferdi'yi gördü. Topla buluşan Ferdi'nin kaleciye karşı karşıya kaldığı pozisyonda Piric gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Yasin Kol, Volkan Ahmet Narinç, Candaş Elbil

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Osayi-Samuel, Serdar Aziz (Dk. 68 Arda Güler), Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Crespo, Zajc (Dk. 87 Gustavo), Pelkas (Dk. 31 Szalai), Mert Hakan Yandaş (Dk. 69 Berisha), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 69 Valencia)

GÖZTEPE: Piric - Murat Paluli (Dk. 86 Atakan Çankaya), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 68 Lourency), Yalçın Kayan (Dk. 86 Ege Özkayımoğlu), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Tijanic, Moubandje, Di Santo (Dk. 68 Jahovic)

GOLLER: Dk. 4 Serdar Aziz, Dk. 83 (P) Arda Güler (Fenerbahçe)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Moubandje (Göztepe)

SARI KARTLAR: Di Santo, Moubandje, Kahraman Demirtaş (Göztepe)