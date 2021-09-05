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'Filenin Sultanları' Avrupa üçüncüsü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 yenerek, bronz madalyaya ulaştı

'Filenin Sultanları' Avrupa üçüncüsü oldu
05 Eylül 2021 Pazar 04:12

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan maça iyi başlayan milliler, set boyunca üstün bir oyun ortaya koydu. Tuğba, Ebrar, Eda, Hande ve Zehra ile skor üreten ay-yıldızlı ekip, seti 25-20 alarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Hollanda 6-4 üstünlük kurdu. Oyuna ağırlığını koyan "Filenin Sultanları" yakaladığı 5-0'lık seriyle 9-6 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren milliler, seti 25-19 kazanarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Hollanda oldu. Uzun süre geride olan A Milli Takım, rakibini 20-20'de yakaladı. Son bölümü daha iyi oynayan ay-yıldızlılar, seti 25-23, maçı da 3-0 aldı. Milliler, bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Hande Baladın ve Ebrar Karakurt 13'er, Zehra Güneş 9, Eda Erdem Dündar 8, Tuğba Şenoğlu 5, Cansu Özbay ile Meliha İsmailoğlu 3'er, Meryem Boz ise 2 sayı alarak galibiyete katkı sundu.

Salon: Stark Arena

Hakemler: Mirko Jankovic (Sırbistan), David Fernandez Fuentes (İspanya)

Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Meryem Boz, Meliha İsmailoğlu, Buse Ünal)

Hollanda: Buijs, Timmerman, Plak, Daalderop, Lohuis, Bongaerts (Schoot, Dambrink, Baijens, Grothues, Dijkema, Jasper)

Setler: 25-20, 25-19, 25-23

Süre: 84 dakika (26, 27, 31)


Kaynak: AA
Etiketler; #filenin sultanları #filenin sultanları bronz madalya #voleybol
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