Filenin Sultanları Çin'i yendi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3 - 0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu ilk maçında, son olimpiyat şampiyonu Çin'i 3 - 0 mağlup etti.

Ariake Arena'da oynanan mücadelenin setlerini 25-21, 25-14 ve 25-14 alan millilerimiz, bu sonuçla oyunlara galibiyetle başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, gruptaki ikinci maçını 27 Temmuz Salı günü TSİ 10.25'te İtalya ile oynayacak.

SALON: Ariake Arena

HAKEMLER: Susana Rodriguez (İspanya), Luis Gerardo Macias (Meksika)

ÇİN: Zhu, Yan, Gong, Zhang, Yuan, Ding (Mengjie Wang, Yao, Yanhan Liu, Yuanyuan Wang, Li)

TÜRKİYE: Cansu Özbay, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar (Simge Şebnem Aköz, Şeyma Ercan)