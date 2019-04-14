Finale kaldı 3 maç

Türkiye'de transfer yasağıyla sahaya altyapıdan oyuncularla çıkmak zorunda kalan birçok takım uçuruma yuvarlanırken kendi gençleriyle bu sezon inanılmaz bir mücadele ortaya koyan Karşıyaka'nın TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off oynamak için önünde yalnız 3 maç kaldı

Grupta 5 maçlık serinin ardından üst üste Pazarspor ve küme düşen Bergama Belediyespor'a yenildikten sonra yeniden silkinen Karşıyaka'nın altyapı patentli kadrosu, Çatalcaspor galibiyetini evinde taraftarından yoksun çıktığı karşılaşmada Yeni Orduspor'u tek golle yenerek taçlandırdı.

Mesut Toros yönetiminde düşme hattında son sıradan başladığı müthiş çıkışta son 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi alan Kaf-Kaf, bitime 3 hafta kala 46 puana ulaştı. Kalan haftalarda Adıyaman 1954 (D), Sultanbeyli Belediye ve Elaziz Belediye'yle (D) rakip olacak İzmir temsilcisi, 3'te 3 yaparak 2'nci Lig yolunda adını Play-Off'a yazdırmak istiyor. Kaf-Kaf'ta Bergama maçında kadroya alınmadıktan sonra son 2 haftada ilk 11'de sahaya çıkan 20 yaşındaki Doğukan da golleriyle döndü. Geçen hafta Çatalca deplasmanında ikinci gole asist yapan genç futbolcu, bu hafta 56'ncı dakikada attığı golle Yeni Ordu'nun kilidini açan isim oldu.

Cemil Tugay morali

Karşıyaka'da 31 Mart'taki seçimlerde belediye başkanlığı görevini devralan Cemil Tugay, mazbatasını alır almaz Kaf-Kaf'ın maçına gelip takıma destek oldu. Yıllar sonra ilk kez bir belediye başkanı Karşıyaka'nın futbol maçını tribünden izledi. Seyircisiz 90 dakikada takıma moral aşılayan Tugay, maç sonrası da soyunma odasına inerek futbolculara prim sözü verdi. Tugay'ın göreve gelir gelmez kulübün kullanımındaki otobüsün üzerindeki Karşıyaka Belediyesi yazısı ve Eski Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın dev fotoğrafını söktürüp yalnız Karşıyaka Spor Kulübü yazdırması da gönüllere taht kurdu.

Toros'a hediye

Karşıyaka'nın Yeni Orduspor galibiyeti, teknik direktör Mesut Toros'a da doğum günü hediyesi oldu. 12 Nisan 1969 doğumlu olan Toros, karşılaşmadan 1 gün önce Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde başkan Turgay Büyükkarcı, yöneticiler, futbolcular ve çalışanlarla 50'nci doğum gününü kutladı. Doğum gününün ardından gelen Yeni Orduspor galibiyeti, Toros'a en büyük hediye oldu.

U19 takımı finale çıktı

Spor Toto Bölgesel Gelişim U19 Ligi 3'üncü Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayıp yıllar sonra adını Türkiye finallerine yazdıran Karşıyaka, Play-Off maratonuna galibiyetle başladı. Kaf-Kaf, Antalya'da organize edilen Play-Off'un ilk turunda Sakaryaspor'u 2-1 yenerek finale çıkmayı başardı. U19 takımını Sakarya karşısında başkan vekili Gökhan Şensan, yöneticiler Ziyanur Hasbay, Cenk Karslı, futbol altyapı başkanı Tayfun Yungul, teknik direktör Mesut Toros da yalnız bırakmadı. Yeşil kırmızılı ekip, 17 Nisan'da finalde eşleşeceği rakibini de yenmesi durumunda yeni sezonda adını Elit B U19 Ligi'ne yazdıracak. Altyapıda geçen yıldan bu yana başlattığı atılımın meyvelerini toplamaya başlayan Karşıyaka, U19 Ligi'nde mutlu sona ulaşırsa Futbol Federasyonu'ndan 100 bin TL ödül kazanacak.