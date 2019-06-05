Finali 200 milyonu aşkın seyirci izledi

“100.Yıl” kapağıyla çıkan Spor Life dergisinin yeni sayısında finalinin 200 milyon seyirci tarafından izlendiği E spor’a özel yer verildi. 

Finali 200 milyonu aşkın seyirci izledi
05 Haziran 2019 Çarşamba 11:56

Dergide yer alan bilgilere göre Türkiye'de 15.000'e yakın E-Spor takımı ve 60.000'e yakın E-Spor oyuncusu bulunuyor. 4 milyon civarında Türk E-Spor takipçisi mevcut. Türkiye E-Spor Federasyonu kurarak  sektörün düzenli bir şekilde büyümesini sağlamak üzere bir adım atmış durumda. Federasyon lisans işlemleri, turnuva düzenlenmesi ve E spor'un popülerliği üzerinde çalışıyor.Süper lig ekiplerinin E spor takımları kıyasıya mücadelede.İlk erkek ve kadın E spor kulüpleri Beşiktaş tarafından kurulurken süper ligde son şampiyon Fenerbahçe oldu.Başta Göztepe olmak üzere İzmir kulüplerinin de E spor takımları bulunuyor.

Asya bölgesi 406 milyon dolarlık geliri ile E spor sektöründen en çok para kazanan bölge konumunda. Can Dörtkardeş, veya daha bilinen adıya Xantares, şu ana kadar kazandığı 187 bin dolar ödül ile en çok kazanan Türk E spor oyuncusu konumunda. Kendisi BIG takımıyla CS: GO oynuyor.

Öte yandan Spor Life yazarlarının 7. buluşması Özdere Grand Efe Otel’de gerçekleştirildi.Derginin geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıya kardeş yayınlar Roll Life ve Asklepion Life dergileri yazarları da katıldı.

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