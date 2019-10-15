Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuru

Bekçilik görevinin tekrar hayata dönmesiyle bir çok kişiye iş imkanı oluşmuştur. Kolluk kuvvetlerinin bir birimi olarak tüm ülkede görev yapmaktadırlar. 2 kişiden oluşan ekipler halinde, gece vardiyasında, yaya ve silahlı olarak görev yapılmaktadır. Silah için ücret ödenmekte olup, diğer kıyafet ve teçhizat bağlı bulunan karakol tarafından temin edilmektedir.

Fiziki Yeterlilik Sınavı Nedir?

Bekçilik görevine atanabilmek için sınavı geçenlerin spor mülakatını geçmeleri gerekmektedir. Sözlü mülakat ve bekçilik parkuru oluşturmaktadır. Sınava ait tarih, yer, puanlama, parkura bilgileri Polis Akademisi Başkanlığına ait resmi sitesinde açıklanmaktadır. Sözlü mülakata parkurdan yeterli puan alabilenler hak kazanacaktır. Sözlü mülakatta anlayabilme ve kavrama becerisi, özgüven gibi konuların ölçümü yapılacaktır. Parkurlarda süre ölçümlerinde hem komisyonun hem adayın görebileceği dijital süre ölçerler kullanılacaktır.

Parkur Hakkında

Parkurlar zorlayıcı ve güç isteyen aşamalardan oluşmaktadır. Adayların bekçilik parkuru hakkında bilgi sahibi bir kursla hazırlanması süreci kolaylaştıracaktır. Hız isteyen parkurlarla ilk kez sınav alanında karşılaşmak adayı zorlayacaktır.

Toplam uzunluğu 72 metreyi bulan parkurda 7 farklı istasyon bulunmaktadır. Her istasyonda farklı sportif beceriler değerlendirilmektedir.

-Ağırlık taşıma

-Slalom koşu

-Takla atma

-Ağırlık taşıma

-Engel atlama ve altından geçme

-Çift ayak sıçrama

-Lastik içinden geçerek koşma

gibi aşamalardan geçilecektir, Parkuru 40 saniyede tamamlayan adaylar tam puan alacaktır. Adayın bekçilik parkuru için önceden eğitim alması avantaj sağlamaktadır.

Aranılan Şartlar

Bekçilik görevi için lise mezunu olmak gerekmektedir. Erkek olmak ve 31 yaş altı olmak aranılan şartlardır. İlan edilen şartları taşıyanlar e-devlet şifreleri ile başvurabilmektedir.

Sokaklarımıza güven getirecek olan bekçiler zorlu bir sınav sonrası işe alınmaktadır. Bir dönem unutulmuş olan bu meslek 2017 yılında büyük şehirlerde hizmete başlamıştır. 2017 sonrasında sokakların, mahallelerin gece güvenliğini sağlayan bekçiler, ülke genelinde hizmet vermeye başlamıştır.



