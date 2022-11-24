Fransız sporcu Valentin Delluc, Kapadokya’da 2 bin 600 metre yükseklikteki balondan atladı

- Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunda balondan atlayan ilk isim oldu- Valentin Delluc:- "Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz."

İSTANBUL (AA) - Yüksek bir noktadan hızla inilerek yapılan yamaç paraşütü disiplini speedflyingde (hızlı uçuş) dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Fransız sporcu Valentin Delluc, Kapadokya’da bir ilke imza atarak 2 bin 600 metre yükseklikteki balondan atladı.

Delluc, 'Fairy Flight' projesiyle 2 bin 600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakarak Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, speedflying sporunun bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu.

Bu deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Delluc, "Her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Havadayken Kapadokya’nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz." dedi.





- Kapadokya'nın simge yerlerinde performansını sergiledi

Sporculuk kariyerine serbest kayak ve yamaç paraşütüyle başlayan ve kariyerinde ilk defa balondan atlayan Red Bull sporcusu, Kapadokya’daki peri bacaları arasında sıra dışı bir uçuş yaptı.

Delluc, Kapadokya’nın önemli simgelerinden Uçhisar Kalesi’nin yanı sıra Kızıl Vadi, Aşk Vadisi ve Zelve gibi uçuş mesafesinin kısa olduğu noktalarda da performansını sergiledi.





- "Benim için heyecan verici bir deneyim oldu"

Balondan atladıktan sonra yaşadıklarını da anlatan sporcu, "Bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir anda hızlanabilirdim ve o anda ipleri hızlıca çekersem kanatlar içeriye kıvrılabilirdi. Bu yüzden çok dikkat etmem gerekiyordu. Zorlu bir atlayış olduğu için sırtımda yedek paraşüt ve özellikle bu proje için yapılan dizlerimde koruyucu bir sistem vardı. Benim için heyecan verici bir deneyim oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla speedflying tutkunları tarafından merakla takip edilen Delluc, kendi sporunda bir ilke imza attığı için de çok mutlu olduğunu belirterek, "Alışık olduğumdan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu." diye konuştu.







