Futbol basketbol voleybol ve hentbolda ligler ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

Futbol basketbol voleybol ve hentbolda ligler ertelendi
19 Mart 2020 Perşembe 19:29

Bakan Kasapoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde, hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Ankara'da Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı başkanları ile bir araya gelen bakan Kasapoğlu, paylaşımın yapıldığı zaman diliminde kendisi de basın mensuplarına bu bu kararı duyurdu.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Sağlık Bakanı Koca'dan Aytaç Yalman açıklaması
Sonraki Haber
Futbol basketbol voleybol ve hentbolda ligler ertelendi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.