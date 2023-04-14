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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Fraport TAV Antalyaspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Futbol: Spor Toto Süper Lig
14 Nisan 2023 Cuma 21:31

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Bozbey, Samet Çiçek

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Güray Vural, Emrecan Uzunhan, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Fernando, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Larsson, Ndao, Wright

Corendon Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan Bayır, Rassoul, Balkovec, Doumbia, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Cavaleiro, Ahmed Hassan

Goller: Dk. 21 Ahmed Hassan (Corendon Alanyaspor), Dk. 27 Doğukan Sinik, Dk. 39 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 15 Doğukan Sinik, Dk. 23 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+1 Cavaleiro (Corendon Alanyaspor)


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

15. dakikada Wright'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda, kaleci Runarsson gole izin vermedi.

21. dakikada konuk ekip öne geçti. Cavaleiro'nun pasında topla buluşan Ahmed Hassan, ceza sahasına girip kaleci Leite'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-1.

27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor skorda eşitliği sağladı. Larsson'un sağ kanattan ceza alanı sol çaprazında topla buluşturduğu Doğukan Sinik'in şutunda meşin yuvarlak, Pereira'ya çarpıp kaleci Runarsson'un solundan filelere gitti: 1-1.

39. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Ndao'nun ceza sahası dışından düzgün şutunda meşin yuvarlak, kaleci Runarsson'un solundan ağlarla buluştu: 2-1.

Antalya derbisinin ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor, 2-1 üstün tamamladı.

Etiketler; #Alanyaspor #antalya #Antalyaspor #futbol #süper lig
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