Galatasaray şampiyon oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru'nun golleriyle Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Galatasaray şampiyon oldu
20 Mayıs 2019 Pazartesi 11:20

Sarı kırmızılılar kulüp tarihinde 22. kez ligde şampiyonluk ipini göğüsledi. Spor Toto Süper Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan teknik direktörü olan Fatih Terim bu sonuçla kariyerinde 8. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Lig tarihinin en çok şampiyonluk yaşayan takımı olan Galatasaray, 22. kez mutlu sona ulaştı.

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