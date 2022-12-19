Gaziemir Belediyesi'nin gururu! Türkiye şampiyonu oldu!

Isparta'da yapılan Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında, Gaziemir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye şampiyonu oldu

Isparta'da 10-14 Aralık tarihlerinde bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında İzmir Gaziemir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, 30 yaş üstü senkron takımda Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Isparta'da 10-14 Aralık tarihlerinde 48 ilden 281 kulüp ve bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Gaziemir Belediyesi Taekwondo Antrenörü, Beden Eğitim Öğretmeni Volkan Yalçınkaya, 41-50 yaş ferdi kategoride Türkiye 3'üncüsü olurken, 30 yaş üstü senkron takımda Beden Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Alper Sadıkoğlu ile birlikte Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.