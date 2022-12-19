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Gaziemir Belediyesi'nin gururu! Türkiye şampiyonu oldu!

Isparta'da yapılan Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında, Gaziemir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, Türkiye şampiyonu oldu

Gaziemir Belediyesi'nin gururu! Türkiye şampiyonu oldu!
19 Aralık 2022 Pazartesi 11:26

Isparta'da 10-14 Aralık tarihlerinde bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonasında İzmir Gaziemir Belediyesi Taekwondo Antrenörü Volkan Yalçınkaya, 30 yaş üstü senkron takımda Türkiye Şampiyonluğuna ulaştı.

Isparta'da 10-14 Aralık tarihlerinde 48 ilden 281 kulüp ve bin 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Poomsae Şampiyonası'nda Gaziemir Belediyesi Taekwondo Antrenörü, Beden Eğitim Öğretmeni Volkan Yalçınkaya, 41-50 yaş ferdi kategoride Türkiye 3'üncüsü olurken, 30 yaş üstü senkron takımda Beden Eğitim Öğretmeni olarak görev yapan Alper Sadıkoğlu ile birlikte Türkiye Şampiyonluğu'nu kazandı.  

Etiketler; #gaziemir belediyesi #izmir #şampiyon
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