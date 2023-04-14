Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzmir'de muhtarlarla buluştu:

- "İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının yerleştirme oranı yüzde 100'dür. 20 yıl önceki Türkiye'ye baktığınızda 10 kişi başvuruyorsa yurtlara maksimum 2 kişi yerleşiyordu"

İZMİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de GSB yurtlarına başvuran tüm öğrencilerin yerleştirildiğini belirterek, "20 yıl önceki Türkiye'ye baktığınızda 10 kişi başvuruyorsa yurtlara maksimum 2 kişi yerleşiyordu." dedi.



AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Kasapoğlu, Buca'daki bir düğün salonunda ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada son 21 yılda bir spor devrimi gerçekleştirdiklerini, yeni yapılan stat, salon ve havuzların bunun en önemli yardımcısı olduğunu ifade etti.

İzmir'in çok özel bir kent olduğunu kaydeden Kasapoğlu, milletvekili adayı olduğu İzmir 1. bölgede Türkiye'nin en genç milletvekili adayı Nisa Alptekin'in de olduğunu hatırlattı.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin en genç odaklı siyasetinin AK Parti tarafından yapıldığını belirterek, "Bakın bu yıl Türkiye genelinde başvuran herkes yurtlara yerleşti. İzmir özelinde söyleyeyim, İzmir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarının yerleştirme oranı yüzde 100'dür. Ne demek, başvuran herkes yerleşmiştir. 20 yıl önceki Türkiye'ye baktığınızda 10 kişi başvuruyorsa yurtlara maksimum 2 kişi yerleşiyordu." dedi.

Muhtarlığın Türkiye'nin kadim yönetim anlayışında önemli bir aktör olduğunu da dile getiren Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri gibi, 'muhtarlara şunu vereceğiz, bunu vereceğiz' tarzı içi boş vaatlerle, kuru sohbetlerle değil, bugüne kadar ortaya koyduğumuz anlayışla, çizdiğimiz vizyonla muhtarların hep yanında olduk. Muhtarlarımızın süreçlere katılımı her daim değerli. İnşallah bundan sonraki süreçte de en güçlü şekilde sizlerle olan irtibatımızı, katılımcı ruhu güçlendireceğiz. Sizler mahallenizdeki ihtiyaçları, talepleri, fotoğrafı en iyi gören insanlarsınız."