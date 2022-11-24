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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig kulüpleriyle “iletişim“ iş birliği yapacak

- Bakanlığın projelerle ilgili tanıtım filmlerinde Spor Toto Süper Lig kulüplerinin profesyonel sporcuları yer alacak- Süper Lig kulüplerinin resmi iletişim hesaplarından duyurulacak projeler, kulüplerin resmi ürünlerinin satışa sunulduğu mağazalarının tanıtıcı broşür ve bilgilendirme içeriklerinde de yer alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Süper Lig kulüpleriyle “iletişim“ iş birliği yapacak
24 Kasım 2022 Perşembe 13:38

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, attığı adımları kitlelere duyurmak, küçük yaşta spora yönlendirme çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Spor Toto Süper Lig kulüpleriyle iş birliği yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kulüpler, bakanlığın Genç Ne Sever, Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, 10 Bin Pota gibi projeler için özel etkinlikler düzenleme, gençleri antrenmanda ağırlama, bakanlık projelerinin tanıtımı gibi konularda destek olacak.

İş birliği kapsamında, projelerle ilgili çekilecek olan tanıtım filmlerinde Süper Lig kulüplerinin profesyonel sporcuları yer alacak.

Süper Lig kulüplerinin resmi iletişim hesaplarından duyurulacak projeler, kulüplerin resmi ürünlerinin satışa sunulduğu mağazalarının tanıtıcı broşür ve bilgilendirme içeriklerinde de yer alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig kulüplerinin, kitleleri spora ve aktiviteye yönlendiren projelerin geniş kesime duyurulması için destek çalışmaları yapacağını açıkladı.

Türkiye'nin şu anda branş fark etmeksizin dünyanın en modern spor altyapılarından birine sahip olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her branşta tesislerimiz vatandaşlarımızın kullanımına açık. Milli Sporcu Bursu, Yetenek Taraması, Genç Ne Sever, 10 Bin Pota gibi vizyon projelerimizle gençlerin spora ve sosyal aktivitelere ilgisini arttırıyoruz. Bu gibi projelerin duyurulması, projeye ilgiyi arttıracak. Dolayısıyla bundan Türk sporu faydalanacaktır. Başta vizyon projelerimiz olmak üzere, Türkiye'de spora olan ilgiyi arttıracak ve gençlerimizi faaliyetlere yöneltecek çalışmalarımızın duyurulması konusunda Süper Lig kulüplerimizle iş birliği sürecine başlıyoruz. Kulüplerimizin projelerin duyurulması noktasındaki destekleriyle çok daha fazla gencimize ulaşmayı, onların spora yönlendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Amacımız el birliğiyle sporun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak."

Etiketler; #gençlik ve spor bakanlığı #iş birliği #spor #süper lig
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