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Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini buldu

Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini buldu
10 Nisan 2023 Pazartesi 14:13

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Gloria Özaltın Golf Şampiyonası'nda kupalar sahibini buldu.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Club sahalarında bir hafta boyunca gerçekleştirilen şampiyonaya, Türkiye, Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İtalya, İsveç, İsviçre, Rusya ve Ukrayna'dan toplam 147 sporcu katıldı.

Organizasyon kapsamında "Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy", "Nurettin Özaltın Memorial Trophy", "Sebahat Özaltın Ladies Tournament" ve "Nuri Özaltın Memorial Men Individual Tournament" olmak üzere dört farklı turnuva gerçekleştirildi.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, yaptığı açıklamada, ailenin ve Gloria markasının değerlerini temsil eden şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti.

Şampiyonada; Nurettin Özaltın Memorial Trophy kupasını Nursel Çökelek, Nuri Özaltın Memorial Trophy kupasını ise Cengiz Şahin kazanırken, başarılı golfçü Danielle Daniy ise hem Sebahat Özaltın Ladies Tournament hem de Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy kupasının sahibi oldu.​​​​​​​


Etiketler; #antalya #Gloria Özaltın Şampiyonası #Golf #kupa
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