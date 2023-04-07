Göz Göz, Samsunspor'un 20 maçlık yenilmezlik serisini İzmir'de bozdu

Spor Toto 1. Lig 31. hafta mücadelesinde Göztepe, lider Yılport Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Samsunspor 20 maçlık yenilmezlik serisini Göztepe deplasmanında bitirdi. Play-Off hesapları yapan Göztepe, evinde Samsunspor'u tek golle geçerek 4'te 4 yaptı. Sarı-kırmızıları galibiyete taşıyan golü 51'de Mamah kaydetti. Bu sonuçla Göztepe 47 puana yükselip ilk 7 yolunda çok önemli virajı döndü. Samsunspor ise 63 puanda kaldı ancak liderliğini sürdürdü.

20 maç sonra yine yenilgi İzmir'de

Ligde son yenilgisini 9. haftada 15 Ekim 2022'de yine İzmir’de Altınordu'ya karşı 2-1'lik skorla yaşayan Yılport Samsunspor, bu müsabakadan Göztepe maçına kadar çıktığı 20 karşılaşmada 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Göztepe yenilgisiyle ligde 20 maç aradan sonra sahadan puansız ayrılan Yılport Samsunspor, 63 puanda kaldı.

Karadeniz temsilcisi teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki 25. maçında 2. yenilgisinin yaşadı

Göztepe, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı

Ligde play-off hesapları yapan Göztepe, Yılport Samsunspor’u yenerek üst üste 4. galibiyetini (1’i hükmen) aldı.

Yenilmezlik serisini de 7 müsabakaya çıkaran İzmir temsilcisi haftayı 47 puanla kapattı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Cem Özbay, Oğuz Kağan Çalışır

GÖZTEPE: Arda- Tarık (Dk. 90+5 Yunus Emre), Emir (Dk. 46 Erhan), Arslanagic, Atınç, İsmail, Traore (Dk. 71 Ngalina), Yalçın (Dk. 84 Hikmet), Palmer, Mamah, Kvasina

SAMSUNSPOR: Szumski- Zeki, Yusuf, Emre Çift, Bennasser (Dk. 65 Osman), Soner Gönül, Soner Aydoğdu (Dk. 78 Emre Demir), Cihan (Dk. 46 Emre Gültekin), Ali (Dk. 73 Fofana), Laura, Tanque (Dk. 65 Tomane)

GOLLER: Dk. 51 Mamah (Göztepe)

SARI KARTLAR: Traore, Palmer (Göztepe), Soner Gönül, Yusuf (Samsunspor)

9’uncu dakikada Göztepe'nin golü iptal oldu. İsmail'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Emir topu kafayla filelere gönderdi. Hakem Tugay Kaan Numanoğlu VAR'dan gelen uyarı sonrası golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

21'inci dakikada Laura'nın kafa pasında Cihan topla buluştu. Cihan net pozisyonda meşin yuvarlağı ıskaladı.

40’ıncı dakikada Traore'nin pasında topa hareketlenen Mamah ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Mamah'ın vuruşunda Szumski gole izin vermedi.

51'inci dakikada Göztepe golü buldu. Yalçın'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mamah kaleciyi de çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 1-0.

65'inci dakikada Göztepe atağa hızlı çıktı. Topla beraber ceza sahasına sokulan Mamah'ın vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

81'inci dakikada Samsunspor tehlikeli geldi. Soldan yapılan ortada Fofana topu ceza alanında kontrol etti. Fofana'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten oyun alanını terk etti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve 3 puan ev sahibi Göztepe'nin oldu.

(DHA-AA)