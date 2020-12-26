Göztepe: 1 - Fatih Karagümrük: 1

Süper Lig'in 15. haftası müsabakasında Göztepe ile Fatih Karagümrük 1-1 berabere kaldı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Sarper Barış Saka, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Göztepe: Megyeri, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Halil Akbunar, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye, Mossoro (Dk. 46 Yalçın Kayan) (Dk. 86 Tripic), Napoleoni (Dk. 63 Burak Süleyman)

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Biglia, Jimmy Durmaz (Dk. 86 Muhammed Egemen Pehlivan), Chahechouhe (Dk. 88 Vato Arveladze), Mevlüt Erdinç

Goller: Dk. 11 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 77 Biglia (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 36 Mossoro (Göztepe), Dk. 53 Ndao (Fatih Karagümrük)

49. dakikada savunmadan gelen topla buluşan Biglia'nın ceza yayı üzerinden bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışında Biglia'nın sert şutunda kaleci Megyeri'nin kurtardığı topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

65. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahasına girdikten sonra çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

77. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Murat Paluli'nin müdahalesiyle ceza sahası dışında Ndao'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Biglia, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

90+3 . dakikada sol kanttan hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Ndao, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Megyeri topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlandı.