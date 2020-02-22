Göztepe: 1 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Göztepe ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın 68. dakikasında Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Kayode'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu Alpaslan Öztürk uzaklaştırdı. 72. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada ön bölümdeki Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 82. dakikada ani gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın pasında kendi yarı sahasından topa hareketlenen Serdar Gürler'in ceza sahası içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı. 90+2. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Twumasi'nin yaptığı ortada arka tarafta Diarra topu filelere gönderdi: 1-1. Müsabaka 1-1 sona erdi.