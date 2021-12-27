Göztepe 1 puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Göztepe, ilk yarının son haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la berabere kaldı: 1-1

Konuk takım maçın 16'ncı dakikasında Balotelli'nin golüyle öne geçti ve ilk devreyi galip tamamladı. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Göztepe, 78'de Rassoul'un kendi kalesine attığı golle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, taraflar Gürsel Aksel Stadı'ndan 1'er puanla ayrıldı. Göztepe sezonun ilk yarısını düşme potasında tamamladı.

16'ncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Göztepe kalecisi İrfan Can'ın ceza sahasına çıkıp kafa vuruşuyla uzaklaştırmak istediği topu Bjarnason, Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin güzel vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

19'uncu dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında Bjarnason'un pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Balotelli'nin şutunda top kaleci İrfan Can'dan döndü. Müsait durumdaki Yunus Akgün'ün kaleye göndermek istediği top, Wilker'ın müdahalesinin ardından kalecide kaldı.

48'inci dakikada sağ kanattan Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içindeki Atınç ve Arslanagic'in dokunamadığı top yandan dışarı çıktı.

51'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Jahovic'in vuruşunda top üst direğe çarpıp auta gitti.

78'inci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Adana Demirspor yarı sahasında Nwobodo topla ilerlediği sırada Stambouli'nin müdahalesiyle top Assombalonga'ya geldi. Topu kaleci Muric'e vermek isteyen Rassoul'un ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

89'uncu dakikada Nwobodo'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Yalçın'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mustafa Savranlar (xx), Osman Gökhan Bilir (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Kerim (xx), Arslanagic (xx) (Dk. 76 Yalçın x), Atınç (xxx), Wilker (xx), Berkan (x) (Dk. 63 Burekovic x), Nwobodo (xxx), Soner (xx), Tijanic (x) (Dk. 63 Tijanic x), Lourency (xx) (Dk. 90 artı 4 Ege), Jahovic (x) (Dk. 63 N'Diaye x)

ADANA DEMİRSPOR: Muric (xx) - Tarık (xxx) (Dk. 71 Rassoul x), Samet (xxx), Tayyip (xx) (Dk. 79 Semih x), Kaan (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 65 Deli x), Stamboli (xx), Yunus (xxx), Bjarnason (xx), Vargas (xx) (Dk. 65 Belhanda x), Balotelli (xxx) (Dk. 46 Assombalonga x)

GOLLER: Dk. 78 Rassoul (KK) (Göztepe) - Dk. 16 Balotelli (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Lourency, Arslanagic (Göztepe) - Gökhan (Adana Demirspor)