TATİL ANLAYIŞIMIZ DA DEĞİŞTİ
TATİL ANLAYIŞIMIZ DA DEĞİŞTİ
0
SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN...
SAĞLIKLI KİLO VERMEK İÇİN...
0
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
0
VAHŞET: 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
VAHŞET: 3 ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ
0

Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor galibiyetleriyle büyük moral bulan Göztepe, 1950 yılında Türkiye Futbol Birinciliği adıyla oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescil edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmen başvuruda bulundu. Bugün itibarıyla yönetimin TFF'ye resmi dilekçe yazdığı öğrenildi

Göztepe, 1950 şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
12 Nisan 2021 Pazartesi 14:49

Fenerbahçe'nin 1959 yılından önce elde ettiği şampiyonlukların tescil edilmesi için TFF'ye resmi başvuruda yapmasının ardından Göztepe Kulübü de 1950 yılında kazandığı şampiyonluğun kayıtlara geçmesi için kolları sıvadı. Göztepe, 1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada önce Beşiktaş'ı finalde de Gençlerbirliği'ni eleyip kupayı havaya kaldırdı. 71 yıllık şampiyonluk kupası halen sarı-kırmızılıların müzesinde sergileniyor. Göztepe'nin müzesinde 1968-1969 ve 1969-1970 yıllarında kazandığı 2 Türkiye Kupası ile 1970 Cumhurbaşkanlığı Kupası da yer alıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #süper lig
Önceki Haber
Başkan Soyer: Ramazan pidesini 1.5 liradan satacağız
Sonraki Haber
İzmir CHP, İstanbul Sözleşmesi için dava açtı
Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında
Göztepe'de Ndiaye ve Halil hep iş başında
0
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kaldı
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde son 8’e kaldı
0
Göztepe 3 puanı kaptı
Göztepe 3 puanı kaptı
0
“Maratonizmir”e bin 250 koşucu katılacak
“Maratonizmir”e bin 250 koşucu katılacak
0
Altınordu'dan 6 gollü galibiyet
Altınordu'dan 6 gollü galibiyet
0
Göztepe sahadan bir puanla ayrıldı
Göztepe sahadan bir puanla ayrıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.