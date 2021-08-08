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Göztepe: 2 - Altınordu: 0

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, TFF 1’inci Lig temsilcisi Altınordu ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı

Göztepe: 2 - Altınordu: 0
08 Ağustos 2021 Pazar 08:10

Göztepe Gürsel Aksel Stadı’nda seyircili oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe’yi yaklaşık 5 bin taraftarı desteklerken, Altınordu’yu ise 50 kadar seyircisi yalnız bırakmadı. Göztepe’nin gollerini 13’üncü dakikada Cherif Ndiaye, 90’ıncı dakikada ise altyapıdan yetişen genç forvet Ege Özkayımoğlu kaydetti.

13’üncü dakikada Göztepe öne geçti. Sarı-kırmızılılarda Adis Jahovic’in sağdan ortasında penaltı noktası üzerinde Cherif Ndiaye gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

33’üncü dakikada Göztepe atağında Soner’in pasıyla topla buluşan Halil’in ceza sahası dışından şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

39’uncu dakikada Soner, defansın arkasına sarkan Cherif’i gördü. Bu futbolcunun şutunda Ali Emre başarılı bir kurtarışla golü önledi. İlk yarı Göztepe’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Orta saha mücadelesi şeklinde başlayan ikinci yarıda Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, 69’uncu dakikada ilk 11’deki tüm oyuncuları değiştirdi.

86’ncı dakikada gelişen Altınordu atağında Enis Destan, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90’ıncı dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2’ye çıkardı. Beykan’ın soldan ortasında iyi yükselen Ege, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-0. Göztepe, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #göztepe maç #göztepe altınordu maç
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