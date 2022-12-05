ÖZGE ULUSOY'UN ACI GÜNÜ
ÖZGE ULUSOY'UN ACI GÜNÜ
0
YARGI DİZİSİNE ÖDÜL YAĞDI
YARGI DİZİSİNE ÖDÜL YAĞDI
0
ALTIN KELEBEK'E DAMGA VURAN KONUŞMA
ALTIN KELEBEK'E DAMGA VURAN KONUŞMA
0
ARALIKTA DENİZ KEYFİ
ARALIKTA DENİZ KEYFİ
0

Göztepe, Adana'dan mutlu döndü

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı Altay karşılaşması çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve büyük şok yaşayan Göztepe, Adanaspor deplasmanından puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı

Göztepe, Adana'dan mutlu döndü
05 Aralık 2022 Pazartesi 11:24

Sarı-kırmızılılar eksik kadroya rağmen pozitif bir futbol sergiledi. Göztepeli oyuncular atılan golleri ise Altay tribünlerinden yüzüne işaret fişeği isabet edip ağır yaralanan taraftar Mehmet Çakır'a hediye etti. Futbolcular, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 5 gün yoğun bakımda kalıp halen tedavi gören Mehmet Çakır'ın adının yazılı olduğu Göztepe formasıyla poz verdi.  

EKREM SAKATLANDI

Göztepe'de kaleci Ekrem'in ise 62'nci dakikada sakatlanıp oyundan çıkması teknik heyeti sıkıntıya soktu. Ekrem'in yapılacak kontrollerin ardından durumu netlik kazanacak. Adanaspor karşılaşmasını geride bırakan Göztepe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Altay maçıyla ilgili vereceği karara odaklandı. TFF, 22'nci dakikada tatil edilen derbiyle ilgili kararını bu hafta içinde açıklayacak. Teknik sorumlu Şakir Özkayımoğlu ise yaşanan travmaların ardından Adanaspor deplasmanından puanla dönmenin kendileri için olumlu olduğunu dile getirdi. 

"OYUNCULARA DESTEK OLDUK"

Hafta boyunca oyunculara büyük destek olduklarını ifade eden Özkayımoğlu, "Elbette bu olaylar maalesef zaman zaman oyuna da yansıdı. Özellikle ilk yarıda çıkış anında kaybettiğimiz toplar ikinci bölgede pozisyon oldu. Biz genellikle pozisyon veren takım değiliz. Maçın son anlarında ise kalecimiz Arda çok net bir pozisyon çıkardı ve buradan puanla dönmemizi sağladı. İkinci devrede ise yaptığımız hamlelerle çok net fırsatlar yakaladık. O pozisyonların bir tanesi gol olsa buradan galibiyetle ayrılacaktık. Aldığımız 1 puanı Mehmet Çakır'a armağan ediyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
Önceki Haber
Bakan Nebati'den enflasyon yorumu: Düşüş trendine girdi!
Sonraki Haber
Boğaziçi Üniversitesi personel alacak
Karşıyaka fırsat tepti
Karşıyaka fırsat tepti
0
İzmir'ın kızları tur kapısını araladı
İzmir'ın kızları tur kapısını araladı
0
Olaylı maç sonrası Sepil'den açıklama: Hepimiz yaralandık
Olaylı maç sonrası Sepil'den açıklama: Hepimiz yaralandık
0
Olaylı maç sonrası Altay'da dikkat çeken istifa!
Olaylı maç sonrası Altay'da dikkat çeken istifa!
0
İzmir kulüpleri omuz omuza: Aramıza nifak sokmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
İzmir kulüpleri omuz omuza: Aramıza nifak sokmak isteyenlere izin vermeyeceğiz
0
Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama: Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır
Göztepe ve Altay'dan ortak açıklama: Türk sporuna itibar suikastı yapılmıştır
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.