Göztepe, Beşiktaş'la mücadele edemedi

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti

Konuk ekip 3'üncü dakikada Ndiaye'nin attığı golle öne geçti. Beşiktaş, Larin'in 31'inci dakikada attığı golle bu gole cevap verdi. 60'ıncı dakikada Ghezzal attığı şık golle takımını 2-1 öne geçirdi ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Göztepe'de 41'inci dakikada Soner Aydoğdu ile bir penaltı atışından faydalanamadı. Beşiktaş'ta Rosier, 81'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

3'üncü dakikada Göztepe öne geçti. Oğuzhan Özyakup'un hatalı pası sonrasında topla buluşan Soner Aydoğdu, savunma arkasına hareketlenen Ndiaye'yi gördü. Bu oyuncu kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

31'inci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Rıdvan pasını sağ kanattaki Josef'e verdi. Josef'in ortasında yayın hemen üstündeki Oğuzhan, sol çaprazdan ceza sahasına giren Larin'i gördü. Bu oyuncunun çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

36'ncı dakikada ceza sahasının dışında sol tarafta topla buluşan Tijanic, sert şutunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.

39'uncu dakikada Göztepe penaltı kazandı. Soner'in pasında Ndiaye, topukla bekletmeden Kerim Alıcı'yı gördü. Kerim Alıcı, Montero'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

41'inci dakikada penaltı atışında Soner Aydoğdu'nun vuruşunda Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

60'ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında orta sahada topla buluşan Batshuayi pasını Ghezzal'a verdi. Ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan vuruşunu yapan Ghezzal, topu ağlara gönderdi: 2-1.

64'üncü dakikada Larin'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Batshuayi'nin şutunda kaleci İrfan Can topu çeldi. Seken topu Göztepe savunması uzaklaştırmayı başardı.

72'nci dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Pjanic'in sert şutunda meşin yuvarlak az farla auta gitti.

77'nci dakikada ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Ghezzal vuruşunu yaptı, Göztepe barajına çarpan top yan direkten oyun alanına geri döndü.

81'inci dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Orta sahada Berkan Emir'e yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90'ıncı dakikada Göztepe rakip yarı sahanın ortalarından serbest vuruş kazandı. Berkan'ın ortasında Arslanagic'in kafa vuruşunda üst direğe çarpan top üstten auta gitti.

90+3'üncü dakikada Josef'in topuğuyla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Tijanic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+6'ncı dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sağ kanatta topla buluşan Baku ortasını yaptı. Jahovic'in kafa vuruşunda top kaleci Ersin'de kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan Özyakup (Dk. 69 Can Bozdoğan), Ghezzal, Larin (Dk. 76 Güven Yalçın), Batshuayi (Dk. 86 Umut Meraş)

GÖZTEPE: İrfan Can Eğribayat - Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya (Dk. 84 Baku), Kerim Alıcı (Dk. 80 Murat Paluli), Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Yalçın Kayan), Berkan Emir, Tijanic, Halil Akbunar (Dk. 69 Johavic), Ndiaye

GOLLER: Dk. 31 Larin, Dk. 60 Ghezzal (Beşiktaş) - Dk. 3 Ndiaye (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 81 Rosier (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Pjanic, Rosier (Beşiktaş) - Ndiaye, Berkan Emir, Halil Akbunar, Atakan Çankaya (Göztepe)