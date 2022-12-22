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Göztepe bir ilk peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor'u yenerek Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, ilk yarının son haftasında evinde oynayacağı Bodrumspor karşılaşmasına odaklandı

Göztepe bir ilk peşinde
22 Aralık 2022 Perşembe 12:48

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e elenen sarı-kırmızılılar tamamen lige odaklanırken, futbolcular da bir ilki gerçekleştirmek için mücadele edecek. Göztepe, cezası nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'nda seyircisiz oynanacak maçta Bodrumspor'u mağlup ederse bu sezon ilk defa üstü üste 3'üncü galibiyetini alacak. Sarı-kırmızılılar karşılaşmayı kazandığı takdirde de Play-Off hattına bir adım daha yaklaşacak.

Tarihinde ilk kez 1'inci Lig'de Bodrumspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe'de sakatlıkları süren golcü Hüsamettin ve Hasic görev alamayacak. Çaykur Rizespor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen takımın en istikrarlı futbolcusu stoper Emir de Bodrumspor'a karşı görev alamayacak. Teknik ekibin Emir'in yokluğunda Boşnak savunmacı Mihojevic'e görev vermesi bekleniyor. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, ilk yarıyı iyi bir noktada bitireceklerine inandığını söyledi. Kupa mağlubiyetinin takımı olumsuz etkilemeyeceğini ifade eden Özkayımoğlu, "Ligde çok iyi bir çıkış yakaladık. Taraftarımızın desteğini alamayacağız ama sahamızda 3 puanı alan taraf olacağız" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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