O DAVADA KARAR ÇIKTI
O DAVADA KARAR ÇIKTI
0
68 YIL SONRA ÖZGÜR
68 YIL SONRA ÖZGÜR
0
KANSERİN 9 BELİRTİSİ
KANSERİN 9 BELİRTİSİ
0
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
EVİNİZİ SIK SIK HAVALANDIRIN
0

Göztepe bir ilki gerçekleştirecek

Süper Lig'de uzun süredir kulübe ulusal veya uluslararası yatırım fonu desteği alarak Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirmek için görüşmeler yapan Göztepe'de, Başkan Mehmet Sepil, gündeme gelen Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'yle anlaşmaya vardıklarını resmen açıkladı

Göztepe bir ilki gerçekleştirecek
15 Şubat 2021 Pazartesi 16:42

Son 2 yıldır kulübün bir kısım hissesinin devriyle ilgili görüşmelerin yapıldığı Göz-Göz'de Mehmet Sepil, Türk futbolunda ilk kurumsal yatırım alan takım olduklarını belirtti. Sessizliğini bozan Sepil, kulübün bu güçlü birliktelikle daha önemli hedeflere yüreyeceğini duyurdu. Mehmet Sepil'in Sporttz firmasından alınacak destekle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Göztepe Spor Kulübü olarak Sermaye Piyasası Kanunu Hükümlerine göre kurulmuş spor ve medya alanında yatırım yapan Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu ve hakim ortağı olduğu ve sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'nden yatırım almak üzere anlaşmış bulunmaktayız.  

Söz konusu yatırım ile kulübümüz yerli ve yabancı nitelikli yatırımcıların kaynak sağladığı fon yapısı ile yönetilen kurumsal bir yatırımcıdan yatırım alan ilk spor kulübü olmaktadır. Göztepe-Sporttz işbirliği ilk etapta küçük yatırım ile başlamakla beraber, bu ortaklıkla gerek mali  gerekse de sportif alanda global standartların en iyisinin uygulanması hedeflenmektedir.

İlkleri içerisinde barındıran bu ortaklık Göztepe'mizin çağdaş dünya kulüplerinin kurumsallığı ve hedefleriyle yarışacak seviyeye gelmesi için önemli bir adımdır. Sermaye piyasalarından ve kurumsal yatırımcılardan yatırım alacak kapasite, şeffaflık içeren kurumsal standartlara ve donanıma sahip olan kulübümüz bu güçlü birlikteliklerle daha önemli hedeflere doğru yol alacaktır.

Süreçlerin tamamı ilgili fonun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen bir fon olması sebebiyle kanunun gerektirdiği prosedür, denetim ve kontroller ışığında gerçekleştirilecektir. Resmi imzalar prosedürün tamamlanmasının ardından atılacaktır.

Göztepe'mize ve Türk Futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #mehmet sepil
Önceki Haber
Balık tutarken deniz düşen uzman çavuş öldü
Sonraki Haber
Göztepe bir ilki gerçekleştirecek
Göztepe, Medipol Başakşehir maçından mutlu ayrıldı
Göztepe, Medipol Başakşehir maçından mutlu ayrıldı
0
Karşıyaka'da Hakan, 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak
Karşıyaka'da Hakan, 2 yıl sonra ilk kez maç kaçıracak
0
Otomobil sporlarının adresi İzmir
Otomobil sporlarının adresi İzmir
0
Karşıyaka'da Gölcükspor hüznü
Karşıyaka'da Gölcükspor hüznü
0
Karaman: Göztepe pasif olamaz
Karaman: Göztepe pasif olamaz
0
Altınordu fabrikası çalışıyor
Altınordu fabrikası çalışıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.