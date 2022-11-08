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Göztepe'de 4 eksik var

Spor Toto 1'inci Lig'de Samsunspor yenilgisiyle 2 maçlık galibiyet serisi biten Göztepe'de 4 eksik var

Göztepe'de 4 eksik var
08 Kasım 2022 Salı 12:46

Sarı-kırmızılılara adale sakatlıkları nedeniyle Samsun deplasmanında kadroya alınmayan Atanga, Emirhan, Tuğbey ve Mesut Emre'nin tedavileri sürüyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü 2'nci Lig'deki İzmir temsilcisi Bucaspor 1928'le oynanacak derbide görev yapamayacak futbolcular, ligde pazartesi günü zirve yarışı veren Ankara Keçiörengücü karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışılacak. Göz-Göz'de Atanga bu sezon ligde 11 maçın 7'sinde, Mesut Emre 5'inde görev yaparken, Tuğbey 2, Emirhan 1 maçta süre alabildi. Göztepe'de Bucaspor maçının biletleri 15 ile 120 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarken, konuk Bucalı taraftarlara Gürsel Aksel Stadı'nda 1000 kişilik yer ayrılacak. İki ekibin yolu yıllar sonra kesişecek.

Etiketler; #göztepe #spor
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