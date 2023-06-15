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Göztepe'de 98'inci yıl coşkusu yaşandı

Türkiye'nin en köklü kulüplerinden biri olan Göztepe, 98'inci kuruluş yıl dönümünü yine büyük bir coşkuyla kutladı

Göztepe'de 98'inci yıl coşkusu yaşandı
15 Haziran 2023 Perşembe 11:56

Taraftarlar her yıl geleneksel olarak olduğu gibi saat 19.00'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanmaya başladı. Saatler 22.00'yi gösterdiği anda denizden atılan işaret fişeği sonrası meşale şov başladı. Sahili dolduran onbinlerce taraftar yaktıkları meşalelerle görsel şov yaptı. Sarı-kırmızılıların çeşitli branşlardan sporcuları Gürsel Aksel Stadı'nın çatısında meşale yakarken, Göztepe Eski Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de taraftarlarla birlikte meşale yakıp coşkuya ortak oldu. Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Sepil, "İnanılmaz bir duygu yaşıyorum. Benim adıma bu 9'uncu kutlama oluyor. 98 yaşına girdik, 100 yaşına yaklaşıyoruz. Bizim izin 100'üncü yıl hedeflerimiz çok büyük" dedi. 

MEHMET SEPİL: 100'ÜNCÜ YIL HEDEFLERİMİZ BÜYÜK

Göztepe'nin çok büyük bir camia olduğunu belirten Sepil, "Biz, İzmir'in en önemli sivil toplum kuruluşuyuz, bunu her zaman söylüyorum. Benim için Göztepe'de başkan olmakla taraftar olmanın hiçbir farkı yok. Bu 9 yıl içinde çok ciddi mesafe aldık. Futbolda 2021-2022 sezonunda istemediğimiz bir yol yaşadık. Oldukça travmatik bir yıl oldu. Geçen seneyi ise bir kazanç olarak görüyorum. Bizim toparlanma yılımız oldu. İyi bir sezon geçirdik. Elbette amacımız Süper Lig'e çıkmaktı. Onu yapamadık ama çok başarılı bir yapılanmaya girdik. Taraftarımızla birlikte hareket etmeyi öğrendik. Bunun için birçok arkadaşımız emek harcadı. Taraftarımızı birlikte hareket etmeye tek nefes olmaya çağıran kardeşlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

"BU SENE HEDEF SÜPER LİG OLACAK"

Herkesi birlikte çalışmaya davet eden Mehmet Sepil sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hepimiz tek bir takım olarak çalışacağız. Göztepe'nin önü açıktır. Futbolda İngiltere'den büyük bir fonla birlikte olduk. Türk futbolunda bize çağ atlatacaklarına inanıyorum. Geçen sene çok başarılı transferler yaptık dersek bu gerçekçi olmaz. Bu sene iyi bir kadro kurup Süper Lig'e yükselmeyi başaracağız. Amatör branşlarda da inanılmaz bir atak içindeyiz. İnciraltı alanına çok büyük bir amatör branşlar kompleksini yapacağız. Arsalarla ilgili sorun çıkmazsa inşaata başlayacağız. Taraftarımızın ilgisine çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel bir kutlama gecesi geçirdik."


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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