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Göztepe'de Arda 1 numara oldu

Play-Off hattındaki Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen takımın birinci kalecisi oldu

Göztepe'de Arda 1 numara oldu
29 Nisan 2023 Cumartesi 12:10

Spor Toto 1'inci Lig'de 35'inci haftayı deprem nedeniyle ligden çekilen Adanaspor'dan hükmen 3 puan alarak kapatacak Play-Off hattındaki Göztepe'nin genç kalecisi Arda Özçimen takımın birinci kalecisi oldu. Altyapıdan yetişen 21 yaşındaki eldiven ikinci yarının başında devraldığı kaleyi bırakmadı. Ligin 21'inci haftasında Erzurumspor FK ile deplasmanda oynanan maçta kaleci Ekrem'in cezası nedeniyle forma giyen Arda, o karşılaşmada penaltı kurtardı.

Göztepe'nin Erzurum'dan 1-0 galibiyetle dönmesinde büyük pay sahibi olan Arda, ardından Ekrem'in rahatsızlanmasıyla sonraki hafta oynanan Bandırmaspor müsabakasında da kaleyi korudu. O maçta da yaptığı kritik kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci, bir daha eldivenlerini bırakmadı. Arda, bu sezon toplam 14 maça çıkarak istikrarı yakaladı. Arda Özçimen, geçen sezon da Göztepe formasıyla Süper Lig'de 4 karşılaşmaya çıkmıştı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #arda özçimen #kaleci
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