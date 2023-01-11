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Göztepe'de Arslanagic'e talipler var

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü ikinci yarının ilk haftasında evinde cezası nedeniyle seyircisinden yoksun çıkacağı maçta Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Göztepe, iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor

Göztepe'de Arslanagic'e talipler var
11 Ocak 2023 Çarşamba 16:01

Şu ana kadar ABD ekibi Colarado Springs'ten golcü Michee Ngalina'yı kadrosuna dahil edip birçok oyuncuyla görüşen Göz-Göz'ün yabancı futbolcularına da talipler arttı.

Sloven orta saha David Tijanic'e Polonya ve Hırvatistan'dan teklifler gelirken, Belçikalı stoper Dino Arslanagic için Oostende ile Kortijik'in devrede olduğu ifade edildi. Arsalangic'in de ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve son kararı yönetimin vereceği kaydedildi. Geçen sezon Gent takımından gelen 29 yaşındaki savunmacı, Süper Lig'de 32 maça çıkıp 2 gol attı. Arslanagic bu sezon ise 1'inci Lig'de 17 müsabakada forma şansı buldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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