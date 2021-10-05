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Göztepe'de Başkan Sepil'in Maestro'ya güveni tam

Süper Lig'de ilk 8 maçta 1 galibiyetle yetinerek bu ligde yer aldığı son 5 yılın en kötü sezon başlangıcını yapan Göztepe, düşme hattından kurtulamazken, Başkan Mehmet Sepil, taraftarın gözündeki kredisi tükenen teknik direktör Nestor El Maestro'ya sahip çıktı

Göztepe'de Başkan Sepil'in Maestro'ya güveni tam
05 Ekim 2021 Salı 14:28

Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'deki 5 sezonda ilk kez yabancı bir teknik direktörü göreve getirip takımı geçen yıldan beri takip ettiği 38 yaşındaki Maestro'ya emanet eden Başkan Sepil'in, tepkilere rağmen şu an teknik heyette değişikliğe gitmeyi düşünmediği öğrenildi.

İngiltere'de büyüyen genç Sırp teknik direktörü 8 Eylül'de göreve getirip, 12 Eylül'de Maestro'yla oynadığı ilk maçta Medipol Başakşehir'i mağlup eden Göztepe, ardından üst üste 4 mağlubiyetle dibe demir atarak en uzun yenilgi serilerinden birine imza attı. Maestro'yla 5 maçta 3 puan toplayıp, 12 puan yitiren Göztepe'de taraftarın iç saha maçları ve sosyal medyadaki yönetim ile teknik heyete olan tepkisi artarak devam ederken, Başkan Mehmet Sepil genç teknik adamın arkasında duracak. Göztepe'de Sepil, milli arayı yeni takımıyla düzgün antrenman yapma fırsatı bulamayıp 1 ay içinde art arda 5 maç oynayan Maestro için fırsat olarak görüyor. Göztepe, bu maçlarda Altay ve Galatasaray deplasmanlarında öne geçmesine rağmen yenilip, Giresunspor önünde skor 0-0 berabereyken penaltı kaçırmıştı.

TIJANIC VE ARDA YOK

Mağlubiyetlerin yarasını milli maçlar için sezona verilen 1 haftalık arada sarmak isteyen Göztepe, 2 günlük iznin ardından antrenmanlara yeniden başladı. Göztepe'de Slovenya Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı Malta ve Rusya maçları için milli kafileye dahil edilen Tijanic ve Ümit Milli Takım'ın 12 Ekim Salı günü Kazakistan U21 Milli Takımı ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna davet edilen altyapı patentli kaleci Arda Özçimen, çalışmalarda yer almayacak.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #mehmet sepil #maestro
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