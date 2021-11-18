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Göztepe'de Beykan formayı unuttu

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Yukatel Kayserispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek Göztepe'de Beykan Şimşek formayı unuttu

Göztepe'de Beykan formayı unuttu
18 Kasım 2021 Perşembe 13:15

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sezona çok iyi başlangıç yapan ve süre almaya başlayan Beykan Şimşek, 6'ncı haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir daha süre alamadı.

Direkt olarak oyundan ihraç edilen deneyimli futbolcu 2 maç ceza alırken, Karaman'ın yerine göreve gelen Sırp çalıştırıcı Nestor El Maestro bir daha Beykan'a görev vermedi. Beykan Şimşek Hatayspor karnşılaşmasının ardından oynanan son 6 mücadelede 1 dakika bile oynayamadı. Ligin 2'nci haftasında 2-2 sona eren Demir Grup Sivasspor maçında ağları da sarsan 26 yaşındaki futbolcu, iyi başladığı sezonda yedek kulübesine mahkum oldu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #beykan
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