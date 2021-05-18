Göztepe'de bir isim veda etti

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu 10'uncu sırada bitiren Göztepe'de iç transferde hareketli günler yaşandı. Beşiktaş'a evinde 2-1 mağlup olup sezonu kapatan sarı-kırmızılılarda sözleşmeleri sona eren stoper Atınç Nukan ve Berkan Emir'le nikah tazelenirken, Alpaslan Öztürk ile yollar ayrıldı. İzmir ekibi, Beşiktaş maçından önce Atınç'la 3 yıllık sözleşme yaptığını duyururken, karşılaşmadan 2 gün sonra ise sol bek Berkan'ın mukavelesi 2 yıl daha uzatıldı. Göztepe'de geleceği merak konusu olan defans oyuncusu Alpaslan ise yeni sezon öncesi takımdan ayrıldı

Süper Lig'den birçok takımın transfer listesinde yer alan milli futbolcu ile yapılan görüşmelerin ardından sözleşme uzatılmadı. Göztepe son Beşiktaş müsabakasında gol atan Alpaslan Öztürk'e veda klibi yayınladı. Sarı-kırmızılı kulüpten Alpaslan içi şu açıklama yapıldı:

"3 sezon boyunca kulübümüze hizmet eden Alpaslan Öztürk'e tüm emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Teşekkürler King Kong."

Göztepeli futbolseverler de sosyal medya üzerinden Alpaslan için paylaşımlarda bulundu. Oyuncuya emekleri için teşekkür eden taraftarlar, "Her şey için teşekkürler Alpaslan. Yolun ve bahtın açık olsun. Seni unutmayacağız" şeklinde gönderiler paylaştı.

FORVETLERE TAŞ ÇIKARDI

İzmir ekibine 2018-2019 sezonunda 1'inci Lig ekibi Elazığspor'dan transfer edilen 27 yaşındaki oyuncu alt ligden gelmesine rağmen çok kısa sürede Süper Lig'de kendini kanıtladı. Esas bölgesi orta saha olan Alpaslan ilk yıllarında takımda gerçek mevkisinde forma giydi. Ancak savunmada yaşanan sakatlıklarla birlikte cezalı ve giden oyuncuların olması nedeniyle Alpaslan stoper oarak değerlendirildi. Defansın göbeğinde başarılı bir görüntü ortaya koyan oyuncu bu sezon A Milli Takım'a kadar yükseldi. Alpaslan defansta oynamasına rağmen golcü kimliğiyle de ön plana çıktı. Takımın aynı zamanda penaltıcısı da olan Alpaslan 118 Süper Lig karşılaşmasında 13 gol atarak bazı forvetleri dahi geride bıraktı.

YAŞADIĞI SEVİNÇ UNUTULMADI

Alpaslan Göztepe'deki ilk senesinde 26 maça çıktı. Toplam 1492 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcu 3 golle sezonu tamamladı. Alpaslan 2019-2020'de 24 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terletti. Bu defa 1843 dakika görev alan Alpaslan Öztürk, 7 gol atmasını bildi. Alpaslan geride bıraktığımız son sezonda ise 21 mücadelede boy gösterdi. Sahada 1650 dakika kalan Alpaslan 3 golle oynadı. A Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Letonya ile oynadığı maç için kadroya davet edilen Alpaslan Öztürk'ün haberi aldığında yaşadığı büyük sevinç güvenlik kamerasına yansımıştı. Telefonla milli takıma çağrıldığını öğrenen Alpaslan'ın yaşadığı mutluluk uzun süre hafızalardan silinmemişti. Tecrübeli futbolcunun adı uzun süre Fenerbahçe ve Trabzonspor'la anılmıştı.