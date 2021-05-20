Göztepe'de büyük şok! Sepil ayrılıyor

Süper Lig'de sezonu 51 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Göztepe'de başkan Mehmet Sepil, şok bir kararla görevinden ayrıldığını açıkladı

Altınbaş Holding'ten 2014 yılında devraldığı kulübü 2'nci Lig'den 14 sene sonra Süper Lig'e çıkarıp burada kalıcı yapan, sarı-kırmızılılara aradan geçen süreç içinde Urda Adnan Süvari Tesisleri ve tarihindeki ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı'nı kazandıran Mehmet Sepil, veda kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Sepil'in açıklamasında, "Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Sportif Yatırımlar A.Ş. Genel Kurulu ile 7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir İcra Kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir" ifadeleri yer aldı.

GEÇİŞ DÖNEMİNDE İCRA KURULU YÖNETECEK

Amatör lige kadar geriledikten sonra küllerinden doğan Göztepe'yi önümüzdeki dönemde Mehmet Sepil'in açıkladığı gibi kulüp bünyesinde oluşturduğu icra kurulunun yöneteceği, ardından yeni başkan veya kurumun yönetimi devralacağı öğrenildi. İzmir ekibine çağ atlatan isim olup şirket hisselerinin büyük çoğunluğunu elinde bulunduran Mehmet Sepil, bu sezon Süper Lig Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevinden de ayrılmıştı.

Son 2 yıldır yerli veya yabancı yatırım şirketlerine hisselerinin tamamının veya bir kısmının devri iddialarının bitmediği Göztepe'de iddiaları doğrulayan Sepil, Two Zero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olup sadece futbol yatırımlarına odaklı Sporttz Spor Yatırımları Anonim Şirketi'ne bu sezon bir miktar hisse devri yapmıştı. Mehmet Sepil, geçen hafta Beşiktaş maçında rakip taraftarın tribüne alınması üzerine yönetimiyle birlikte stada girmemişti.