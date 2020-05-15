Göztepe'de Castro'nun talipleri artıyor

Süper Lig temsilcilerinden Göztepe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek orta saha oyuncusu Andre Castro'ya teklifler artıyor.

Göztepe'de Castro'nun talipleri artıyor
15 Mayıs 2020 Cuma 09:42

Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen deneyimli futbolcuyu, Antalyaspor'un ardından eski kulübü Kasımpaşa ve Alanyaspor'un da istediği iddia edildi. Orta sahanın kilit isimlerinden olan Portekizli futbolcuya gelen birçok teklifin ardından Göztepe yönetiminin harekete geçtiği ve Castro'yu kaybetmemek için görüşmelere başladığı vurgulandı.

Göz-Göz'e 2017-2018 sezonunun başında Kasımpaşa'dan transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ilk senesinde 34 maçın 33'ünde forma giyip 4 gol attı, 7 de asist yaptı. Castro, geçen sezon da istikrarlı çizgisini korudu. Göztepe formasıyla 31 Süper Lig müsabakasında boy gösteren Castro 1 kez ağları sarssa da 9 gol pası verdi. Bu sezona ise yedek kulübesinde başlayan ancak Teknik Direktör İlhan Palut'la birlikte yeniden toparlanan tecrübeli orta saha, geride kalan 26 karşılaşmanın 24'ünde forma giydi. Toplamda 3 gol atan Andre Castro 1 kez asist yaptı.


 

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