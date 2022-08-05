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Göztepe'de Ege'den süper başlangıç

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, son oynadığı özel maçlarda gösterdiği performansla taraftarını umutlandırırken, takımın genç golcüsü Ege Özkayımoğlu da attığı gollerle teknik ekipten tam not aldı

Göztepe'de Ege'den süper başlangıç
05 Ağustos 2022 Cuma 11:21

Süper Lig'de düşme acısı yaşayıp yaz dönemine sıkıntılı giren Göz-Göz, Denizlispor ve Nazilli Belediyespor'la oynadığı karşılaşmaları kazanıp sezon öncesi olumlu sinyaller verdi. Göz-Göz'ün altyapıdan vitrine çıkardığı genç golcü Ege ise iki maçta da ağları sarstı. İlk olarak Denizlispor'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşan sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 yendi. Yasin Öztekin ve Ege'nin golleriyle kazanan Göztepe, dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde ise 2'nci Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 4-1'le geçti.

Goller Hüsamettin, Yasin, Yalçın ve Ege'den geldi. Yeni transferlerin ve mevcut kadronun sergilediği oyun ise beğenildi. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Göztepe pazar günü evindeki son provada Altınordu'yu konuk edecek. Karşılaşma taraftara da açık olacak. Bilet fiyatları 1'inci kategori 163.5, 2'nci kategori 109, 3'üncü kategori 65.5, 4'üncü kategori 44, diğer kategoriler ise 23 TL olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılarda genel kombine satışlarında da fiyatlar belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada 1'inci kategori kombine fiyatı 4250, 2'nci kategori 2750, 3'üncü kategori 1300, 4'üncü kategori 900, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 325 TL olarak belirlendi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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