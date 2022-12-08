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Göztepe'de Emir istikrarıyla göz dolduruyor

Spor Toto 1'inci Lig'de cumartesi günü evinde cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı karşılaşmada Manisa Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin genç stoperi Emir Ortakaya, bu sezon müthiş bir istikrar yakaladı

Göztepe'de Emir istikrarıyla göz dolduruyor
08 Aralık 2022 Perşembe 11:28

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki oyuncu 14 maçın hepsinde sahaya 11'de çıkıp 90'ar dakika sahada kaldı. Hiçbir maçta oyundan alınmayan Emir, genç yaşında büyük bir tecrübe kazanmış oldu.

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Göztepe'ye satın alma opsiyonu olmadan kiralanan Emir'in devre arasında sarı-lacivertlilere döneceği de iddia edilmişti. Emir, İzmir ekibindeki başarılı performansının ardından ilk kez U19 Milli Takımı'na da davet edildi. Avrupa U19 Şampiyonası'nda ay-yıldızılı formayı 2 maçta giyen Emir Ortakaya, 5-1 kazanılan Azerbaycan maçında fileleri havalandırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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