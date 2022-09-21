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Göztepe'de Emir parladı

Spor Toto 1'inci Lig'de Altınordu'yu Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenerek milli maç arasına 8 puanla 11'inci sırada giren Göztepe'de stoper Emir Ortakaya adeta parladı

Göztepe'de Emir parladı
21 Eylül 2022 Çarşamba 11:37

Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 18 yaşındaki futbolcu tüm maçlarda ilk 11'de sahaya çıkıp 540 dakika görev aldı. Defansın göbeğinde sol stoper olarak görev yapan genç oyuncu şimdiden taraftarın sevgilisi oldu. Hem yaptığı müdahalelerle dikkat çeken hem de oyun kurma yeteneği ile göze giren Emir, Türk futbolunda geleceği en parlak isimler arasında gösterilmeye başlandı.

Göztepeli futbolseverler de Altınordu maçı sonra Emir'e tezahüratlar yaparak genç futbolcunun hakkını verdi. Göztepe'nin 1 yıl kiraladığı Emir, 2022-2023 sezonu sonunda kulübü Fenerbahçe'ye dönecek. Babası da eski futbolcu olan Emir, kariyerinde yıllarca Karşıyaka dahil birçok kulüpte forma giyerek şu an menajerlik yapan eski stoper Ulaş Ortakaya'nın oğlu. Öte yandan milli arada teknik adam sorunun çözmeye çalışan Göztepe'nin bir aksilik olmazsa en kısa sürede Schalke 04 U17 Takımı'nı çalıştıran Onur Cinel'le sözleşme imzalaması bekleniyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #izmir #spor
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