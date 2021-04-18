Göztepe'de Galatasaray hüsranı

Süper Lig'de son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Galatasaray, Göztepe deplasmanında kazanarak zirve umutlarını sürdürdü

Maçın 9'uncu dakikasında Diabate'nin golüyle yenik duruma düşen Galatasaray 18'inci dakikada Kerem'le beraberliği yakaladı. Kerem 39'unca dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla noktalandı. Maça damgasını vuran Kerem bu kez 64'te penaltıdan kendisinin ve takımının 3'üncü golünü atarak yıldızlaştı. Lider Beşiktaş'ın 2 puan kaybettiği haftayı galibiyetle bitiren Galatasaray 65 puana yükselerek ümit tazeledi. Son 2 maçını kazanan Göztepe ise 46 puanda kaldı.

9'uncu dakikada Göztepe öne geçti. Soldan gelişen atakta Burekovic'in ortaladığı topa Diabate gelişine voleyi vurdu, bu mükemmel golle perdeyi açtı: 1-0.

18'inci dakikada Galatasaray tabelayı eşitledi. Halil'in ara pasında kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Kerem plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

39'uncu dakikada Galatasaray üstünlüğü yakaladı. Taylan'ın derinlemesine pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kerem bekletmeden şutunu çekti. Kaleci İrfan Can'dan seken top uzak köşeden ağlara gitti: 1-2.

42'nci dakikada Göztepe Berkan'ın kırmızı kart görmesiyle önce 10 kişi kaldı. Gole giden Halil'i düşüren Berkan direkt kırmızı kart gördü. Ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve kırmızı kart iptal edildi.

45+3'üncü dakikada Galatasaray mutlak golü kaçırdı. Feghouli'nin ara pasında Halil, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, İrfan Can meşin yuvarlağı çıkardı.

45+4'üncü dakikada Fernandes yerden kesti, Feghouli'nin gelişine vuruşunda top kaleci İrfan Can'da kaldı.

49'uncu dakikada Saracchi'nin pasında Emre Kılınç şutunu çekti, kaleci İrfan Can üzerine gelen topu rahat kontrol etti.

62'nci dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Nwobodo, Halil'i düşürdü. Hakem Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi.

64'üncü dakikada penaltıyı gole çeviren Kerem, kendisinin ve takımının 3'üncü golüne imza attı: 1-3.

69'uncu dakikada sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

76’ncı dakikada Esiti’nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nwobodo kaleyi yokladı, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

87'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zulj'un şutunda top kaleci Muslera'nın bakışları arasında auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 3-1 mağluğ etti.

3 puanı konuk takım hanesine yazdırdı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşcıoğlu (xx), Erdem Bayık (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (x) - Gassama (x) (Dk. 65 Murat x), Atınç (xx), Berkan (x), Burekovic (xx), Nwobodo (xx), Soner (x) (Dk. 72 Zulj), Diabate (xx) (Dk. 65 Tripic x), Halil (xx), Ndiaye (x) (Dk. 46 Esiti xx), Jahovic (x) (Dk. 81 Ideye)

GALATASARAY: Muslera (xxx) - Şener (xx), Luyindama (xxx), Marcao (xxx), Saracchi (xx), Taylan (xxx) (Dk. 74 Etebo x), Fernandes (xxxx), Emre Kılınç (xx) (Dk. 82 Arda), Kerem (xxxx) (Dk. 68 Onyekuru x), Feghouli (xxx) (Dk. 82 Ömer), Halil (xx) (Dk. 67 Oğulcan x)

GOLLER: Dk. 9 Diabate (Göztepe), Dk. 18, Dk. 39 ve Dk. 64 (P) Kerem (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Nwobodo (Göztepe) - Kerem (Galatasaray)



Göztepe - Galatasaray maçının ardından



Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Göztepe deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün çok büyük bir futbolla 3 puanı aldık. Ligin en başarılı takımlarından Göztepe'den deplasmanda puan alabilmek önemli bir iş. Açıkçası kalemize top gelmeden harika bir gol yedik. Güzel gol yedik inkar etmemek lazım. Ancak çabuk reaksiyon gösterdik. Geriye düşüp dönmek de 3 gol atmak da pozisyona girmek de artılarımız oldu. Toplu oyunda pas oyununda iyiydik. Halil ve Kerem iyi oynadılar. Özellikle Kerem Türk futboluna hediye edeceğimiz gençlerden olacak. Muhakkak öğreneceği çok şey var. Kerem iyi hazırlandı. Maçlarda iyi oynuyor. Onun adına sevindim. Halil de yetenekli, bugünkü sistem ona uygundu. Bloklar arasında biz fazla olunca özellikle Halil manevraları kolay yaptı. Kerem'i solda oynatmamıza rağmen sağdan iki gol atması da sevindirici. Göztepe'ye karşı bu kadar iyi oynayıp gol pozisyonuna girmek beni çok sevindirdi" dedi.

Galatasaray olarak tamamen saha içine konsantre olduklarını ifade eden Fatih Terim, "Biz Galatasaray'ız. Hiç bir zaman pes etmeyiz, vazgeçmeyiz. Sonuna kadar elimizden geleni yaparız. Maçlar kazanılır, kaybedilir. Şampiyonluklar kazanılır, kaybedilir doğaldır. Biz hiçbir şeyi bırakmayız. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Söylenenlerden uzak kalacağız. Futbol bizim işimiz. Bazı şampiyonluklarımız geriden gelerek, vazgeçmeyerek, karakteri sahaya yansıtarak olmuştur. Bugün de vazgeçmeyeceğiz. Şu ana kadarki olan bölüm bize yakışan bölüm değil. Benim alışık olduğum bölüm değil. Neticede bir hata varsa benimdir. Oyuncuları ben seçiyorum, ben oynatıyorum. Benim yanlışımdır oyuncularım değildir. Onlar da zaman zaman hata yapacaklar. Daha 7 maçımız var, 7 maçta her şey olabilir. Sonuçta mesele bizim vazgeçmememiz. Biz vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

"GALATASARAYLILAR'A SÖZÜM VAR"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise hafta içinde yaşanan tartışmalara atıfta bulunarak şu ifadelere yer verdi: "50 yıllık Galatasaraylıyım. Ailem, kulübüm ve sevdiklerim üçgenim var. 50 yıldır bunun dışına çıkmıyorum. Oyuncularıma 3 gün izin verdiğimde kendim evde oluyorum. Bazen ben de yumruklarımı sıkıyorum ama Galatasaraylılar'a verdiğim söz aklıma geliyor."

KARAMAN: ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman ise alınan mağlubiyete üzüldüklerini ve yeterince mücadele edemediklerini söyledi. Zorlu bir maç oynadıklarını ifade eden Karaman, "Galatasaray'da hücum özelliği olan oyuncuların aktif olacağını biliyorduk. Dikkat etmemiz gereken konu üzerine darbe yedik. Forvetlerin ve kanatların orta sahaya desteğiyle beraber biz çoğalamadık ve hamleyi yapamadık. İlk yarı için takım kimyası bozuk ve problemleri çözememiş bir takım görüntüsü verdik. Maalesef bir penaltı golü işimizi zora soktu. Oynamaya devam edeceğiz. Biz camia olarak büyüğüz diyorsak canımızı acıtmamız gerekiyor. Mücadele anlamında bu maçı yeterli göremeyiz. Bu formayı giyiyorsak kendimizi aşmamız gerekli. Kendi işimizi yapmalıyız. İlk yarı için rakibin ortaya koyduğu problemlere çözüm üretemedik. Şapkamızı önümüze koyacağız. Profesyonel hayat devam edecek, acı tecrübelerle gerçekleri bulacağız. Ders almak isteyene önemli dersti bu müsabaka" cümlelerini kullandı.