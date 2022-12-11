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Göztepe'de galibiyet sevinci

Spor Toto 1'inci Lig'in 15'inci haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle 22'nci dakikada tatil edilen Altay maçı sonrası mağlubiyet cezası alan Göztepe, Manisa Futbol Kulübü'nü yenerek kendine geldi

Göztepe'de galibiyet sevinci
11 Aralık 2022 Pazar 13:15

Cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak çıktığı maçta rakibi karşısında Tijanic'in golüyle 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar rahat nefes aldı. Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, oyuncuların her şeye rağmen çok iyi mücadele örneği sergilediğini söyledi.

Verilen cezaların ardından bu galibiyetin kendilerine çok iyi geldiğini vurgulayan Özkayımoğlu, "Geçen hafta Adanaspor'la deplasmanda berabere kalmıştık. Bu hafta ise galibiyet aldık. Manisa FK çok komplike bir takım, teknik direktörleri Levent Eriş yönetiminde çok iyi işler yapıyorlar. Levent hocanın bizim maçta da hamleleri oldu. Biz de bu hamlelere iyi karşılık vermeye çalıştık" yorumunu yaptı. 

"TARAFTARIMIZI HİSSEDEREK OYNADIK"

Rakibin oyunu kanatlara yönlendirdiğini vurgulayan Şakir Özkayımoğlu, "Biz maçta önlemler aldık. Çok net bir pozisyonumuz oldu ama değerlendiremedik. Yine de 1-0'lık skorla 3 puanı almayı başardık. Gönül isterdi ki taraftarımız da bizimle birlikte olsun. Onların yokluğu elbette bizim için negatif etki yaratıyor. Fakat biz taraftarımızı hissettik ve onlar için oynadık. Bu galibiyeti tam camiamıza armağan ediyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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