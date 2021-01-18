FACEBOOK KARARINI AÇIKLADI
FACEBOOK KARARINI AÇIKLADI
0
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI
ÜNLÜ ÇİFT BOŞANDI
0
BEBEĞİNİ EMZİREN AŞI OLABİLİR Mİ?
BEBEĞİNİ EMZİREN AŞI OLABİLİR Mİ?
0
ARABA KARDEŞTEN, BENZİN SEVGİLİDEN
ARABA KARDEŞTEN, BENZİN SEVGİLİDEN
0

Göztepe'de Güncan emekli oldu

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de Altınbaş Holding döneminden bu yana uzun yıllardır kulüp müdürlüğü görevini üstlenen Gürol Güncan emekliye ayrıldı

Göztepe'de Güncan emekli oldu
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:58

Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadı'nda bir araya geldiği Güncan'a plaket verdi. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüze uzun yıllardır emek veren Kulüp Müdürümüz Gürol Güncan emekli oldu. Bugün gerçekleşen törende çalışma arkadaşlarıyla vedalaşan Gürol Güncan'a emekleri için teşekkür ediyor, devam eden yaşantısında sağlık ve başarılar diliyoruz" ifadeleri kullandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
Önceki Haber
Seferihisar'da JES tepkisi
Sonraki Haber
Yeğenine istismarda bulundu, tahliye olunca davul zurna ile karşılandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.