GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
GÜLŞEN'DEN ÜÇ İSME KONUŞMA YASAĞI
0
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
BÜYÜK TEHLİKEYE DİKKAT!
0
BİR KAHRAMANLIK DESTANI 30 AĞUSTOS
BİR KAHRAMANLIK DESTANI 30 AĞUSTOS
0
İZBAN 12 YAŞINDA!
İZBAN 12 YAŞINDA!
0

Göztepe'de gündem yeniden Lis

Spor Toto 1'inci Lig'de 3'üncü hafta maçında deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 mağlup olan Göztepe, transferde harekete geçti

Göztepe'de gündem yeniden Lis
30 Ağustos 2022 Salı 12:17

Taraftarın da yoğun bir şekilde transfer yapılmasını istediği sarı-kırmızılı kulüpte kaleci Mateusz Lis yeniden gündeme geldi. Geçen sezon Altay forması giydikten sonra İngiltere Premier Lig'de Southampton'a giden Polonyalı eldiveni kiralamak için düğmeye basan yönetimin en kısa sürede işi resmiyete dökeceği ifade edildi. 

Göztepe'nin yüzde 70 hisselerini elinde bulunduran Sport Republic şirketi aynı zamanda Southampton'ı da yönetirken, Southampton'da şans bulamayan Lis'in tekrar Türkiye'ye dönmesi için ikna edilmeye çalışıldığı ifade edildi. Altay'da Süper Lig'de 35 maça çıkan 25 yaşındaki kaleci 3 bin 240 dakika süre aldı. Göztepe'nin ayrıca orta saha, savunma ve forvete de takviye yapması bekleniyor. Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül tarihinde sona erecek. 

BATUHAN OYNAMADAN GİTTİ

Göztepe'nin geçen sezon başında Menemenspor'dan transfer ederek yine Menemen'e kiralık yolladığı sol bek Emre Batuhan Adıgüzel, sarı-kırmızılı formayı hiç giymeden kulüpten ayrıldı. Göz-Göz'ün o dönem geleceğe yatırım olarak aldığı 21 yaşındaki sol bek, bonservis bedeli karşılığında Bandırmaspor'a transfer oldu. Batuhan, yeni kulübüyle iki ekibin ligde pazar günü oynadığı maçın ardından 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
Önceki Haber
20 yaşındaki inşaat işçisi ormanda ölü bulundu
Sonraki Haber
Şanlı zaferin 100. yılı İzmir'de kutlandı
Menemen FK'dan mutlu başlangıç
Menemen FK'dan mutlu başlangıç
0
Göztepe sabır, taraftar transfer istedi
Göztepe sabır, taraftar transfer istedi
0
Dünyanın yıldızları Dikili’de buluşuyor
Dünyanın yıldızları Dikili’de buluşuyor
0
Bucaspor sezonu açıyor
Bucaspor sezonu açıyor
0
İzmir’den Köln’e antrenör transferi
İzmir’den Köln’e antrenör transferi
0
Göztepe'de Mance'ın geçmişi parlak
Göztepe'de Mance'ın geçmişi parlak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.