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Göztepe'de Halil Akbunar'la yeni sözleşme

Süper Lig’de İzmir temsilcilerinden Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar’ın 31 Mayıs 2022’de bitecek sözleşmesini 5 yıllığına daha uzattı.

Göztepe'de Halil Akbunar'la yeni sözleşme
07 Temmuz 2021 Çarşamba 09:36

Halil’in imza törenine Başkan Mehmet Sepil katıldı. Takımda 2011-2012 sezonundan beri yaklaşık 10 yıldır forma giyen, A Milli Takım kadrosunda da yer alan 27 yaşındaki futbolcu 2026’ya kadar Göztepe’de kalacak. Geçen sezonki performansıyla Galatasaray ve Beşiktaş’ın transfer listesine giren kanat oyuncusu daha önce tekliflere kapıyı kapatıp jübilesini Göz-Göz’de yapmak istediğini açıklamıştı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #halil akbunar
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