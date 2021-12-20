ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
0
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
0
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
0
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
0

Göztepe'de Ideye ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de perşembe günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan Göztepe, Nijeryalı forvet Brown Ideye ile yollarını resmen ayırdı

Göztepe'de Ideye ile yollarını ayırdı
20 Aralık 2021 Pazartesi 16:28

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Oyuncumuz Brown Ideye ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ideye'ye teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Geçen sezon başında Yunanistan'ın Aris takımından İzmir ekibine gelen 33 yaşındaki futbolcu ilk senesinde 39 maça çıkıp sadece 2 gol atabildi. Bu sezon başında ise kadroda düşünülmeyen Ideye, 5 müsabakada 42 dakika sahada kalıp gol atma başarısı gösteremedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #ıdeye
Önceki Haber
Pınar Gültekin davasında beklenen kayıtlar geldi: Avcı'nın iddia ettiği hiçbir şey yok!
Sonraki Haber
Göztepe'de Ideye ile yollarını ayırdı
İzmirli genç yeteneğe Avrupa’dan talip var
İzmirli genç yeteneğe Avrupa’dan talip var
0
Bucaspor 1928'in zirve inadı
Bucaspor 1928'in zirve inadı
0
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor
Göztepe'nin eskileri zirveye oynuyor
0
İzmir stadyum zengini oldu
İzmir stadyum zengini oldu
0
Karşıyaka puana sevinemedi
Karşıyaka puana sevinemedi
0
Altay'da tablo vahim!
Altay'da tablo vahim!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.