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Göztepe'de iki futbolcu ayrıldı

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Göztepe, iki futbolcusuyla yollarını resmen ayırdı

Göztepe'de iki futbolcu ayrıldı
06 Ocak 2023 Cuma 11:35

Dış transferde ABD ekiplerinden Colorado Springs'ten forvet Michee Ngalina ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'tan kiralanan Boşnak golcü Adjin Hasic ve Hertha Berlin'den gelen orta saha Mesut Kesik'le vedalaştı. Antalya kampına dahil edilmeyen iki oyuncunun da Göztepe macerası resmen sona erdi. Büyük umutlarla Göztepe'ye gelen Hasic, bir türlü beklentileri karşılaşamadı. Sakatlıklar da yaşayan 21 yaşındaki futbolcu 1'inci Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giydi. Hasic, ligde 147 dakika süre alırken sadece 1 defa gol sevinci yaşayabildi. Gurbetçi Mesut da istikrarlı bir görüntü ortaya koyamadı. Ligde 6, kupada 1 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu, toplam 456 dakika sahada kaldı.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #spor
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