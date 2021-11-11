REKORLAR KİTABINA GİRDİ
REKORLAR KİTABINA GİRDİ
0
ÜNLÜ MODACIDAN ACI HABER!
ÜNLÜ MODACIDAN ACI HABER!
0
ŞAŞKINLIK YARATTI
ŞAŞKINLIK YARATTI
0
ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI
ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI
0

Göztepe'de İrfan Can toparlandı

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 yenilerek milli araya 9 puanla düşme hattında giren Göztepe'de kaleci İrfan Can Eğribayat'ın mücadelesi taraftardan alkış aldı

Göztepe'de İrfan Can toparlandı
11 Kasım 2021 Perşembe 11:45

Her maç gol yemesine rağmen bazı maçlarda yenilgiyi ve farkı önleyen genç eldiven, eleştirdiği Galatasaray maçının ardından yeniden toparlandı. İstanbul'da 2-1 kaybedilen Galatasaray mücadelesinde hatalar yapıp taraftarın tepkisini çeken İrfan Can, son haftalarda ise yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan oyuncu oldu.

İrfan Can, Konyaspor maçında da takım 2-0 kaybetmesine rağmen birçok net pozisyonda gole izin vermedi ve farkın açılmasını önledi. İrfan Can, maç sonu ise yaptığı açıklamada takımın golcülerini eleştirdi. Takımın bir türlü gol atamadığını vurgulayan 23 yaşındaki eldiven yaptığı kurtarışların anlam ifade etmediğine değindi. Sezon başında özellikle Galatasaray'ın yakından ilgilendiği İrfan Can için devre arasında da birçok teklifin gelmesi beklenirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında genç eldiveni satabileceği vurgulandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
Önceki Haber
İzmir'de ekmeğe yine zam göründü!
Sonraki Haber
Ailesi, yemeğine uyku ilacı atıp kaçtı!
Altınordu fabrikası durmuyor
Altınordu fabrikası durmuyor
0
Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı
Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı
0
Altay'da Naderi'nin yeri dolmadı
Altay'da Naderi'nin yeri dolmadı
0
Göztepe'de golcüler suskun
Göztepe'de golcüler suskun
0
Bucaspor 1928'de ilginç olay!
Bucaspor 1928'de ilginç olay!
0
Göztepe'de eksik oyuncular can sıktı
Göztepe'de eksik oyuncular can sıktı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.