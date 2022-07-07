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Göztepe'de İrfancan sıkıntısı

Göztepe'de İrfancan sıkıntısı sürüyor. Taraftar oyuncuyu istemezken, oyuncunun başka bir takıma transferi ise bir türlü gerçekleşemedi

Göztepe'de İrfancan sıkıntısı
07 Temmuz 2022 Perşembe 12:29

Spor Toto 1'inci Lig'de 2022-2023 sezonun hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat affedilerek, takımla idmanlara başladı. Geçen sezon Süper Lig'in 30'uncu haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Göztepe maçı 2-0 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maç boyunca İrfancan'ı ıslaklayıp protesto etti. Müsabakanın bitiminde ise 23 yaşındaki kaleci, numaralı tribüne doğru giderek kendisini protesto eden taraftarlara sert tepki gösterdi. Takım arkadaşlarının araya girmesiyle yatıştırılan İrfancan, yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

Bu sezon da kadroda düşünülmeyen İrfancan, bir türlü satılamadı. Bir dönem Galatasaray'ın da talip olduğu file bekçisi için Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa da devreye girdi. Ancak transfer bir türlü gerçekleşmeyince, İrfancan 2025 yılına kadar sözleşmeli olduğu Göztepe ile yeni sezon hazırlıklarına başladı. Taraftarlar ise kalecinin yeniden takıma alınmasına çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden hem yönetim hem de oyuncuyu eleştiren Göztepeli futbolseverler, İrfancan'ı Göztepe forması altında görmek istemediklerini belirtti. İrfancan'ın kesinlikle takımdan gitmesi yönünde görüş bildiren Göztepeli taraftarlar, bir an önce kararın değişmesi gerektiğini bildirdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #irfancan
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