Göztepe'de İsmail Köybaşı formunun zirvesinde

Spor Toto 1'inci Lig ilk yarının son haftasında evinde seyircisiz oynanacak maçta Bodrumspor ile karşı karşıya gelecek Göztepe'nin deneyimli sol beki İsmail Köybaşı, son haftalardaki performansıyla beğeni topladı

Kariyerinde Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını da giyip sezon başında Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan gelen 33 yaşındaki oyuncu, ilk maçlarda beklenen görüntüyü ortaya koyamadı ve taraftarın protestosuna maruz kaldı. Ancak ilerleyen maçlarda performansını yukarılara çeken İsmail, sağ bek olarak da görev yaptı.

Özellikle Göztepe'nin 11'inci haftada evinde 5-0 kazandığı Altaş Denizlispor müsabakasında 2 klas gole imza atan İsmail, o maçın ardından büyük çıkış yakaladı. Teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına giren deneyimli bek, ligde son olarak deplasmanda 2-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında da müthiş bir frikik golüne imza atarak galibiyette başrol oynadı. Göztepe formasıyla toplam 15 maça çıkan ve Yasin Öztekin oynamadığı zaman kaptanlık pazubandını da takan İsmail Köybaşı, 1281 dakika sahada kaldı.