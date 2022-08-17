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Göztepe'de İsmail Köybaşı'ndan özel sözleşme

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona Sakaryaspor deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetle başlayan Göztepe, Türk vatandaşlığı da bulunan 25 yaşındaki Alman stoper Lukas Erhan Gottwalt'ın ardından geçen hafta anlaştığı Trabzonspor'dan ayrılan sol bek İsmail Köybaşı'yla da sözleşme imzalarken, tecrübeli futbolcunun imzasının ömürlük olacağı öğrenildi

Göztepe'de İsmail Köybaşı'ndan özel sözleşme
17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:03

Gaziantepspor'da başlayıp Beşiktaş, Fenerbahçe, Granada, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor formalarını giydiği uzun soluklu kariyerinde Beşiktaş ve Trabzon'da şampiyonluklar yaşayan, A Milli Takım'da 2016 Avrupa Şampiyonası dahil 28 maçta forma giyeh 33 yaşındaki sol bek, Göztepe'yle 2 artı 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İsmail Köybaşı'nın opsiyonlu olarak 3 yıl Göz-Göz'de futbolcu olarak forma giydikten sonra sarı-kırmızılı kulübün bünyesinden ayrılmayıp antrenörlüğe geçiş yapacağı belirtildi. İsmail, imzasının ardından, "Bu büyük camiada olmaktan dolayı son derece mutlu ve gururluyum. Sevgi, saygı ve bağlılıkla mücadele edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" açıklamasını yaptı. Göz-Göz'de pazar günü Erzurumspor'la oynanacak sezonun ilk iç saha maçının biletleri 35 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satışa çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarların şimdiye kadar 5 bin 709 kombine bilet aldıkları öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe
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