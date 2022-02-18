VE ÖZÜR DİLEDİ
VE ÖZÜR DİLEDİ
0
TARKAN'DAN AÇIKLAMA
TARKAN'DAN AÇIKLAMA
0
14 BİN YIL ÖNCESİNE IŞIK TUTAN...
14 BİN YIL ÖNCESİNE IŞIK TUTAN...
0
TARKAN'IN YENİ ŞARKISI OLAY OLDU
TARKAN'IN YENİ ŞARKISI OLAY OLDU
0

Göztepe'de Jahovic dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Galatasaray'ı konuk edecek Göztepe'ye Adis Jahovic'ten müjdeli haber geldi

Göztepe'de Jahovic dönüyor
18 Şubat 2022 Cuma 12:34

Sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık yüzünden ligde Altay ve Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş maçlarını kaçıran Makedon forvetin iyileştiği ifade edildi. Takımla idmanlara başlayan tecrübeli golcünün Galatasaray karşılaşmasında sahaya 11'de çıkacağı kaydedildi. Jahovic'ten gelen iyi haberle rahatlayan sarı-kırmızılılarda stoper Atınç Nukan ve golcü Cherif Ndiaye ise henüz çalışmalara başlayamadı. Atınç ve Ndiaye'nin büyük ihtimalle Galatasaray maçına yetişemeyecekleri bildirildi.

Göztepe'de cezalı sona eren orta saha Nwobodo ve defans Arslanagic de Galatasaray maçında sahada olacak. Hatayspor karşılaşmasında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Atakan ise pazartesi akşamı forma giyemeyecek. Göztepe'de Galatasaray maçının biletleri ise satışa çıktı. Bilet fiyatları 6'ncı kategori 25, 5'inci kategori 50, 4'üncü kategori 75, 3'üncü kategori 100, 2'nci kategori 225 ve 1'inci kategori 375 TL olarak belirlendi. Kritik maçta Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması beklenen taraftarların biletlere yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #jahovic
Önceki Haber
Kılıçdaroğlu: 28 Şubat'ta raftan demokrasiyi indireceğiz
Sonraki Haber
Tarkan'dan Geççek açıklaması
Karşıyaka'ya yenilerden 17 gollük katkı
Karşıyaka'ya yenilerden 17 gollük katkı
0
Altay'da Cebrail 11'e dönüyor
Altay'da Cebrail 11'e dönüyor
0
Altay'da Bamba gözden düştü
Altay'da Bamba gözden düştü
0
Karşıyaka: 4 - Karabükspor: 0
Karşıyaka: 4 - Karabükspor: 0
0
Göztepe Süper Lig'e döndü
Göztepe Süper Lig'e döndü
0
Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı
Altınordu'da Ahmet İlhan iddialı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.