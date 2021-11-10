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Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı

Spor Toto Süper Lig'de 12 maç sonunda 9 puan toplayıp milli maç arasına düşme hattında giren Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro beklenen katkıyı veremedi

Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı
10 Kasım 2021 Çarşamba 13:20

Takımın başına 4'üncü haftada geçen Sırp teknik adam 9 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alıp 7 puan toplayarak Göztepe'de maç başına 0.78'lik bir puan ortalaması yakaladı. Maestro'dan önce görev yapan teknik adamlardan Ünal Karaman 24 müsabakada 1.17 puan ortalaması yaparken, şu an İttifak Holding Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut ise İzmir ekibinde 47 maça çıktı. Palut, 47 karşılaşmada 1.26 puan ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılılarda Süper Lig'de son 5 sezonda 2 dönem görev yapan Tamur Tuna, ikinci gelişinde 22 maça çıktı. Tamer Tuna'nın Göztepe'si 1.14'lük bir puan ortalamasıyla oynadı.

Göztepe'ye büyük umutlarla gelen 38 yaşındaki Maestro sistem değişikliğine gitsede takımı alt sıralardan kurtaramadı. Maestro, 2-0 kaybedilen Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada milli arayı çok iyi değerlendireceklerini, oynanan futboldan memnun olduğunu ve bireysel hataları düzelteceklerini söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #göztepe #maestro
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